Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»

Названы финалисты конкурса «Культурная столица 2026 года». Всего федеральный оргкомитет определил семь муниципалитетов страны: Иркутск, агломерация городов Зарайск и Коломна, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, до 12 декабря на портале «Госуслуги» продолжается народное голосование. Сейчас Иркутск уже поддержали более 40 600 человек.– Наш город достоин звания культурной столицы. Это один из крупнейших научных и образовательных центров Сибири. Здесь родились, жили и работали многие выдающиеся личности, которые внесли значимый вклад в развитие страны, – отметил мэр города Руслан Болотов.Победителей объявят в середине декабря 2024 года в Москве. Их определят по итогам публичных презентаций, с которыми будут выступать представители администраций муниципальных образований.Отметим, что конкурс способствует социально значимому развитию российских городов. Также участие в нём позволит стать точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнёров.