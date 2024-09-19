19 сентября

18 сентября

Популярное

Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»

Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителей определят в середине этого декабря

Названы финалисты конкурса «Культурная столица 2026 года». Всего федеральный оргкомитет определил семь муниципалитетов страны: Иркутск, агломерация городов Зарайск и Коломна, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, до 12 декабря на портале «Госуслуги» продолжается народное голосование. Сейчас Иркутск уже поддержали более 40 600 человек.

– Наш город достоин звания культурной столицы. Это один из крупнейших научных и образовательных центров Сибири. Здесь родились, жили и работали многие выдающиеся личности, которые внесли значимый вклад в развитие страны, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Победителей объявят в середине декабря 2024 года в Москве. Их определят по итогам публичных презентаций, с которыми будут выступать представители администраций муниципальных образований.

Отметим, что конкурс способствует социально значимому развитию российских городов. Также участие в нём позволит стать точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнёров.
Иркутск культура конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
Общество, 19.09.2024
Для них проведут развлекательные мероприятия
В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав
В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав
Общество, 19.09.2024
В рамках праздника состоятся несколько фестивалей и других культурных и спортивных мероприятий
В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
Общество, 19.09.2024
25 победителей конкурса получат государственные премии
В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
Общество, 19.09.2024
На базе площадки находятся пять лабораторий
В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся
В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся
Общество, 19.09.2024
Гусь-сухонос Гоша провёл лето рядом с кордоном Даурского заповедника
В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд
В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд
Общество, 19.09.2024
Ограничения будут действовать с 20 по 21 сентября
Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Общество, 19.09.2024
Названы редкие и популярные имена новорождённых забайкальцев
Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Общество, 19.09.2024
Победителей определят в середине этого декабря
В Бурятии педагогический колледж отметил своё столетие
В Бурятии педагогический колледж отметил своё столетие
Общество, 19.09.2024
Официальную историю образовательное учреждение ведёт с начала 1924 года
На юге Бурятии ветерана труда поздравляют с 90-летием
На юге Бурятии ветерана труда поздравляют с 90-летием
Общество, 19.09.2024
Семья юбиляра насчитывает 28 человек
Байкальские спасатели провели учения по водной подготовке
Байкальские спасатели провели учения по водной подготовке
Общество, 19.09.2024
Они преодолевали пороги на горной реке  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^