Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»

Названы финалисты конкурса «Культурная столица 2026 года». Всего федеральный оргкомитет определил семь муниципалитетов страны: Иркутск, агломерация городов Зарайск и Коломна, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.
Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, до 12 декабря на портале «Госуслуги» продолжается народное голосование. Сейчас Иркутск уже поддержали более 40 600 человек.
– Наш город достоин звания культурной столицы. Это один из крупнейших научных и образовательных центров Сибири. Здесь родились, жили и работали многие выдающиеся личности, которые внесли значимый вклад в развитие страны, – отметил мэр города Руслан Болотов.
Победителей объявят в середине декабря 2024 года в Москве. Их определят по итогам публичных презентаций, с которыми будут выступать представители администраций муниципальных образований.
Отметим, что конкурс способствует социально значимому развитию российских городов. Также участие в нём позволит стать точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнёров.