19 сентября

18 сентября

Популярное

В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»

В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
На базе площадки находятся пять лабораторий

В Октябрьском районе Улан-Удэ, на базе школы № 49 открылся технопарк «Школьный Кванториум».

- Детский технопарк «Кванториум» – это новая составляющая системы образования, благодаря которой создаются условия для развития и повышения качества общего образования, - сообщили в районной администрации.

Всего на базе площадки находятся 5 лабораторий: физическая, биологическая, ИТ, хайтек и технологическая. Ребята учатся программированию, занимаются робототехникой, а в физической лаборатории – проводят опыты и с помощью компьютера учатся работать с графиками, обрабатывать результаты.

Все лаборатории находятся в профильных кабинетах. Это уникальная возможность для учеников развивать свои научно-технические навыки и таланты под предводительством опытных учителей.

Напомним, что в столице Бурятии недавно открылся ещё один инновационный образовательный центр. Он появился на базе школы № 40.

Улан-Удэ образование дополнительное образование школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
Общество, 19.09.2024
Для них проведут развлекательные мероприятия
В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав
В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав
Общество, 19.09.2024
В рамках праздника состоятся несколько фестивалей и других культурных и спортивных мероприятий
В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
Общество, 19.09.2024
25 победителей конкурса получат государственные премии
В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
Общество, 19.09.2024
На базе площадки находятся пять лабораторий
В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся
В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся
Общество, 19.09.2024
Гусь-сухонос Гоша провёл лето рядом с кордоном Даурского заповедника
В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд
В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд
Общество, 19.09.2024
Ограничения будут действовать с 20 по 21 сентября
Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Общество, 19.09.2024
Названы редкие и популярные имена новорождённых забайкальцев
Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Общество, 19.09.2024
Победителей определят в середине этого декабря
В Бурятии педагогический колледж отметил своё столетие
В Бурятии педагогический колледж отметил своё столетие
Общество, 19.09.2024
Официальную историю образовательное учреждение ведёт с начала 1924 года
На юге Бурятии ветерана труда поздравляют с 90-летием
На юге Бурятии ветерана труда поздравляют с 90-летием
Общество, 19.09.2024
Семья юбиляра насчитывает 28 человек
Байкальские спасатели провели учения по водной подготовке
Байкальские спасатели провели учения по водной подготовке
Общество, 19.09.2024
Они преодолевали пороги на горной реке  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^