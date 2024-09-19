В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»

В Октябрьском районе Улан-Удэ, на базе школы № 49 открылся технопарк «Школьный Кванториум».
- Детский технопарк «Кванториум» – это новая составляющая системы образования, благодаря которой создаются условия для развития и повышения качества общего образования, - сообщили в районной администрации.
Всего на базе площадки находятся 5 лабораторий: физическая, биологическая, ИТ, хайтек и технологическая. Ребята учатся программированию, занимаются робототехникой, а в физической лаборатории – проводят опыты и с помощью компьютера учатся работать с графиками, обрабатывать результаты.
Все лаборатории находятся в профильных кабинетах. Это уникальная возможность для учеников развивать свои научно-технические навыки и таланты под предводительством опытных учителей.
Напомним, что в столице Бурятии недавно открылся ещё один инновационный образовательный центр. Он появился на базе школы № 40.