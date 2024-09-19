В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар

В столице Бурятии организуют 12 тематических вечеров для семейных пар. Мероприятия состоятся в парках города.В течение четырёх недель пройдут семейные тематические вечера:- по средам – танцевальный вечер под руководством дипломированных хореографов;- по пятницам – чемпионат по настольным играм («Мафия», «Мегалото» и т.д.);- по субботам – семейный квиз, шоу «Без правил» и шоу «Караоке баттл».Открытие состоится 21 сентября в 17:00 в парке «Юбилейный», на площадке «Шатёр». К участию допускаются семейные пары старше 18 лет, сообщает дирекция по паркам.