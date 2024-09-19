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В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар

В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для них проведут развлекательные мероприятия

В столице Бурятии организуют 12 тематических вечеров для семейных пар. Мероприятия состоятся в парках города.

В течение четырёх недель пройдут семейные тематические вечера:
- по средам – танцевальный вечер под руководством дипломированных хореографов;
- по пятницам – чемпионат по настольным играм («Мафия», «Мегалото» и т.д.);
- по субботам – семейный квиз, шоу «Без правил» и шоу «Караоке баттл».

Открытие состоится 21 сентября в 17:00 в парке «Юбилейный», на площадке «Шатёр». К участию допускаются семейные пары старше 18 лет, сообщает дирекция по паркам.

Возрастное ограничение: 18+.
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