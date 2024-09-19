В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав

В субботу, 21 сентября, в столице Бурятии отметят День народных игр и забав. Мероприятие посвятят Году семьи.Праздник пройдёт с 10:00 до 16:00 в парке им. С.Н. Орешкова. Гостей Дня народных игр и забав ждёт насыщенная программа. Так, состоится гала-концерт открытого конкурса-фестиваля по сценической фланкировке «Серебряная шашка». Кроме этого, здесь развернётся фестиваль народных игр и забав «Играем вместе». На этой площадке зрителей ждут эвенкийские игры «Метание аркана» и «Ловля хариуса», бурятские состязания «hаха hарбаха» и игра «Шагай наадан».В рамках Дня народных игр и забав отметят армянский праздник «Благословение винограда», где зрители ознакомятся с церемонией освящения винограда. Также будут проведены традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские шермиции».- Каждый зритель сможет поучаствовать в мастер-классах, играх, получить новые знания и яркие впечатления, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.