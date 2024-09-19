В Бурятии состоится республиканский турнир по муайтай

С 3 по 6 октября в Улан-Удэ пройдёт открытый республиканский турнир по муайтай «Муайтай для всех». Местом проведения станет региональный центр единоборств «Патриот».
К участию допускаются участники из Улан-Удэ и других муниципальных образований Бурятии и регионов России. Соревноваться будут мальчики (10-11 лет), девочки (10-11 лет), мальчики (12-13 лет), девочки (12-13 лет), юноши (14-15 лет), девушки (14-15 лет), юниоры (16-17 лет), юниорки (16-17 лет), мужчины (17-40 лет) и женщины (17-40 лет).
Соревнования проводятся по олимпийской системе (выбывание после поражения). Итоги турнира определяются в личном зачёте.
Программа мероприятия
3 октября
17:00-19:00 – Взвешивание
19:00-21:00 – Жеребьёвка
4 октября
10:00-10:30 - Судейский семинар
10:30-11:45 - Предварительные поединки
12:00-12:30 - Парад открытия
13:00-19:00 - Предварительные поединки
5 октября
10:00-10:30 - Судейский семинар
10:30-19:00 - Предварительные поединки, полуфинальные поединки
6 октября
10:00-10:30 - Судейский семинар
10:30-17:00 - Финальные поединки
17:00-19:00 - Церемония награждения
Возрастное ограничение: 6+.