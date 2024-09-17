В Забайкалье построят два приюта для животных

Приюты для бездомных животных на 450 вольеров построят в забайкальских городах Борзе и Нерчинске. Приют в Маккавеево расширят и там будет содержаться 250 собак. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидии. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя государственной ветеринарной службы Забайкальского края Татьяна Филиппова.- Приём документов длился месяц. За это время поступило две заявки. Они рассмотрены и соответствуют всем необходимым требованиям, — добавила Татьяна Филиппова.В краевой ветслужбе отметили, что объекты должны сдать в эксплуатацию к 1 февраля. Кроме этого, подрядным организациям необходимо ежеквартально отчитываться о проделанной работе.Отметим, что сегодня в Забайкальском крае действует девять приютов. Они рассчитаны более чем на 3,5 тысяч собак.Напомним, что субсидия покроет только часть затрат при строительстве приютов. Подрядная организация также должна вложить свои денежные средства. В прошлом году благодаря региональным средствам в Петровск-Забайкальском районе построили объект, а в Чите, Маккавеево и Агинском районах – расширили.