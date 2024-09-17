В Забайкалье построят два приюта для животных

Приюты для бездомных животных на 450 вольеров построят в забайкальских городах Борзе и Нерчинске. Приют в Маккавеево расширят и там будет содержаться 250 собак. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидии. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя государственной ветеринарной службы Забайкальского края Татьяна Филиппова.
- Приём документов длился месяц. За это время поступило две заявки. Они рассмотрены и соответствуют всем необходимым требованиям, — добавила Татьяна Филиппова.
В краевой ветслужбе отметили, что объекты должны сдать в эксплуатацию к 1 февраля. Кроме этого, подрядным организациям необходимо ежеквартально отчитываться о проделанной работе.
Отметим, что сегодня в Забайкальском крае действует девять приютов. Они рассчитаны более чем на 3,5 тысяч собак.
Напомним, что субсидия покроет только часть затрат при строительстве приютов. Подрядная организация также должна вложить свои денежные средства. В прошлом году благодаря региональным средствам в Петровск-Забайкальском районе построили объект, а в Чите, Маккавеево и Агинском районах – расширили.