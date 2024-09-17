В Улан-Удэ разыграют кубок города по шахматам

В столице Бурятии проведут открытый лично-командный турнир по шахматам на приз «Кубок города Улан-Удэ». Соревнования состоятся с 19 по 22 сентября.19 сентября пройдут регистрация участников и судейская коллегия в городском шахматном клубе. Регистрация команд осуществляется не позднее 12:00 часов 19 сентября включительно. Команды комплектуются из 4 спортсменов районов, клубов, землячеств (3 мужчин и 1 женщина). Регистрация участников только для участия личном зачёте будет доступна с 10:30 до 15:00.Сам турнир проведут с 20 по 22 сентября в фойе и бальном зале (6 этаж) Бурятского госуниверситета. Открытие турнира и первый тур запланированы 20 сентября с 16:45. Турнир «А» по быстрым шахматам пройдёт с 20 по 21 сентября. Система проведения – швейцарская в 10 туров, с контролем времени - 10 минут на партию плюс 5 секунд добавления на ход, начиная с первого. Турнир «Б» по молниеносной игре (блиц) состоится 22 сентября. Система проведения – швейцарская в 13 туров, с контролем времени – 3 минуты на партию плюс 2 секунды добавления на ход, начиная с первого. Закрытие соревнований проведут 22 сентября в 17:00.По итогам награждаются команды, занявшие места с 1 по 6 (быстрые шахматы) и с 1 по 4 (по молниеносной игре). Также награждаются участники по категориям и в абсолютном зачёте.