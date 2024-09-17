В Улан-Удэ байкеры закроют мотосезон

21 сентября состоится закрытие мотосезона в Бурятии (18+). Мероприятие проведут в Улан-Удэ в виде мотопроезда и развлекательной части.С 12:00 до 13:00 пройдёт сбор и построение колонны около торгового центра «Мёд». Затем от «Мёда» организованная колонна проедет до парка им. Д.Ж. Жанаева. Здесь состоится концертная программа: выступление музыкальных коллективов и конкурсы.- Администрация города Улан-Удэ, управление ГИБДД по Республике Бурятия оказывают нам поддержку в проведении мероприятий. Однако среди мотоциклистов появляются участники, которые грубо нарушают правила дорожного движения, в связи с чем на месте сбора, так и на выезде с мероприятия будут проводиться соответствующие проверки. Со своей стороны просим соблюдать ПДД, а при проезде в колонне особо обращаем внимание на соблюдение дистанции, скоростного режима и движении в исходной позиции (не обгонять и не перестраиваться) на всём протяжении движения колонны, - сообщили в мотоклубе «Оппозит».Отметим, что завтра, 18 сентября, в Улан-Удэ состоится мотопробег (18+), посвящённый Дню памяти погибших мотоциклистов. Местом сбора также станет ТЦ «Мёд». Колонна стартует в 19:00 часов и проедет через Вахмистрово до кафе «Эндемик» к памятнику погибшим мотоциклистам.