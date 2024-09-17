На Байкале соберутся студенческие научные объединения Бурятии

С 19 по 21 сентября в Бурятии пройдёт региональная выездная школа студенческих научных объединений. Мероприятие на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Ровесник» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления на озере Байкал станет площадкой для обсуждения актуальных проблем, перспектив развития и сотрудничества студенческих научных обществ (СНО) республики.Как отметили в оргкомитете, насыщенная программа школы включает проектные сессии, дискуссии, мастер-классы, нацеленные на развитие организаторских навыков, исследовательских, коммуникационных компетенций участников СНО. В рамках школы планируется презентация лучших практик в реализации проектов и мероприятий студенческих научных обществ Бурятии.- Школа станет пространством для диалога и сотрудничества между студентами, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал и подготовить их к участию в крупных научных событиях, - поделились организаторы.По информации пресс-службы ВСГУТУ, мероприятие проводится в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.