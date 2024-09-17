В отдалённом посёлке Бурятии появилась новая котельная

15 сентября, в преддверии начала отопительного сезона, состоялось открытие новой модульной котельной в посёлке Майский Курумканского района Бурятии. Стоимость котельной составила 19 млн рублей. Она была приобретена за счёт средств субсидии из республиканского бюджета.Как сообщили в администрации района, здание старой котельной было признано аварийным и небезопасным, и в этом году была приобретена модульная котельная в полной комплектации. Монтаж и установку произвели за счёт средств районного бюджета.В здании имеется душевая, комната отдыха, система вентиляции и всё необходимое котельное и насосное оборудование.Отметим, что жители Майского, а также Арзгуна вскоре могут оценить восстановленный мост. Капитальный ремонт сооружения через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто – Майский близится к завершению. Сейчас подрядная организация ведёт работы по устройству габионов, конусов и отсыпке дорожного полотна на походах. Завершены работы по устройству настила проезжей части. Далее мостовики приступят к работам по устройству водоотвода. Длина моста составляет 88,7 метра.В настоящее время на объекте задействовано 14 рабочих и 10 единиц техники. Завершение работ по контракту запланировано на ноябрь этого года.