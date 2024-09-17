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В отдалённом посёлке Бурятии появилась новая котельная

В отдалённом посёлке Бурятии появилась новая котельная
Общество,  Фото:администрация Курумканского района
Здание старой было признано аварийным

15 сентября, в преддверии начала отопительного сезона, состоялось открытие новой модульной котельной в посёлке Майский Курумканского района Бурятии. Стоимость котельной составила 19 млн рублей. Она была приобретена за счёт средств субсидии из республиканского бюджета.

Как сообщили в администрации района, здание старой котельной было признано аварийным и небезопасным, и в этом году была приобретена модульная котельная в полной комплектации. Монтаж и установку произвели за счёт средств районного бюджета.

В здании имеется душевая, комната отдыха, система вентиляции и всё необходимое котельное и насосное оборудование.

Отметим, что жители Майского, а также Арзгуна вскоре могут оценить восстановленный мост. Капитальный ремонт сооружения через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто – Майский близится к завершению. Сейчас подрядная организация ведёт работы по устройству габионов, конусов и отсыпке дорожного полотна на походах. Завершены работы по устройству настила проезжей части. Далее мостовики приступят к работам по устройству водоотвода. Длина моста составляет 88,7 метра.

В настоящее время на объекте задействовано 14 рабочих и 10 единиц техники. Завершение работ по контракту запланировано на ноябрь этого года.
Бурятия Курумканский район котельная строительство мост капитальный ремонт

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