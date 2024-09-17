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В райцентре Бурятии завершён ремонт улицы Серова

В райцентре Бурятии завершён ремонт улицы Серова
Общество,  Фото:администрация Заиграевского района
Приёмка работ пройдёт 18 сентября

В конце августа в Бурятии, на дороге по улице Серова в селе Заиграево завершили основные работы по ремонту. В сентябре подрядчик нанёс дорожную разметку и установил дорожные знаки, а также завершил обустройство автобусной остановки.

За время ремонта было уложено более 1720 тонн асфальтобетонной смеси на площади более 5600 квадратных метров, организовано 7 парковок и стоянок, отремонтировано более 300 метров тротуаров, установлены новые бордюрные камни и обновлена остановка общественного транспорта.

После проверки участка, рабочая комиссия выявила незначительные замечания, которые подрядчик должен устранить в ближайшее время. Приёмка дороги назначена на 18 сентября.

- Несмотря на введённый в районе режим ЧС и трудности при производстве работ связанные с погодными условиями, работы были завершены согласно календарному графику, - отметили в администрации Заиграевского района.

Отремонтированный участок по улице Серова протяжённостью 0,5 км имеет социальную значимость, являясь подъездом к медицинским учреждениям и учреждениям образования, автовокзалу, зданиям суда и администрации.

Заиграевский район Бурятия дорожный ремонт

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