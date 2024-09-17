В Иркутске благоустроили могилы родителей Леонида Гайдая

В администрацию Иркутска поступило обращение от жителя о необходимости выделить денежные средства на установку ограды на могилах Иова и Марии Гайдай – родителей знаменитого советского кинорежиссёра Леонида Гайдая.Работы выполнялись муниципальным предприятием на Маратовском кладбище.– Мы очистили тротуарную плитку и памятник от загрязнений, установили оградку с бетонированием ножек и цветник из естественного камня. Также выкорчевали пни и отсыпали могилы щебнем, – рассказали в МУП «Ритуал».Как сообщили в городской администрации, родители Леонида Гайдая переехали в Иркутск в 1931 году и прожили здесь до конца своих дней. Иовы Исидоровича не стало в 1965-м, Марии Ивановны – в 1972-м. Дом семьи по улице Касьянова, 35 до сих пор сохранился.