На юге Бурятии завершают ремонт части региональной дороги

В Закаменском районе Бурятии в этом году введут в эксплуатацию ещё один участок региональной дороги. Речь об участке между селом Цакир до перевала Юхта.Ремонт на км 260 – км 272 дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией стартовал в прошлом году. В настоящее время работы здесь практически завершены: отремонтированы водопропускные трубы, уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и откосы, устроено барьерное ограждение, отремонтированы два железобетонных моста: через суходол и реку Ухту.Также в Закаменском районе кипит работа на участке региональной дороги. Дорогу обновляют между сёлами Бургуй и Цакир на участке 250-260 км автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией. В настоящее время идут работы по устройству основания дороги под укладку асфальтобетонной смеси. Там, где основание уже готово подрядчик приступил к укладке нижнего слоя асфальта.- Сегодня нижний слой асфальтобетонного покрытия уложен на более 5 км участка. Всего будет два слоя нижний толщиной 8 см и верхний – 6 см, - рассказал Игорь Бакшеев, главный инженер подрядной организации.В результате ремонта на участке 250-260 км отремонтируют дорожное полотно, уложат асфальтобетонное покрытие, отремонтируют три водопропускных трубы, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки, устроят площадку для остановки транспорта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2025 года.Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, ремонт дороги ведётся поэтапно. Так, уже отремонтированы 14 километров на подъезде к городу Закаменск с 272 по 286 км.