В этнокомплексе в Бурятии появится ступа

В этнокомплексе «Степной кочевник» появится субурган – буддийская ступа. Об этом сообщила гендиректор ООО «Жассо Тур» Светлана Цыбикдоржиева на своей странице в соцсети.- В Бурятии и в других регионах России в пути всегда можно встретить священные субурганы, белоснежные ступы. По буддийским канонам субурган - это хранилище священных реликвий. Инициатором может быть любой человек, но само строительство должно проходить под контролем сведущего ламы и мастеров. Вот и наше время пришло, давно собирались и сейчас, осенью, приступили к возведению субургана в этнокомплексе «Степной кочевник. Асагад», - рассказала она.Светлана Цыбикдоржиева добавила, что обратились они к Тарба ламе Ацагатского дацана. Провели подготовительную работу, приготовили всё, что им велели, а вчера делали закладку. «Очень, конечно, волнительно», - отмечает она.- Этнокомплекс расположен у подножья священных холмов Тамхита, нас защищают Сахюусаны (божество гневного вида, взявшее клятву защищать Учение Будды – прим. ред.). И теперь у нас будет своя ступа. Постараемся облагородить вокруг ступы, чтобы было удобно и комфортно, чтобы и туристы могли сделать пеший трекинг лёгкий, сделать гороо, - заключила Светлана Цыбикдоржиева.