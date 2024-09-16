Сёстры из Бурятии выиграли международный баскетбольный суперкубок

В Москве с 11 по 14 сентября разыгран международный баскетбольный суперкубок «Кэс-Баскет». Победителями у юношей и девушек стали представители России. Так, в финале россиянки, представленные командой из Екатеринбурга, одержали безоговорочную победу над командой из Беларуси – 80:41.В числе чемпионок турнира есть и воспитанницы бурятского баскетбола, сёстры-близнецы из Каменска: Александра и Евгения Тарасовы. Отметим, что Евгения также стала MVP турнира.Напомним, что в апреле этого года Тарасовы стали чемпионами России, победив в суперфинале баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» в составе команды Свердловской области. В финальном матче против команды Москвы сёстры сумели набрать на двоих половину командных очков.