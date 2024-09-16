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Служба крови Бурятии рассказала о важности безопасности доноров

Служба крови Бурятии рассказала о важности безопасности доноров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завтра врачи республики отмечают Всемирный день безопасности пациента

Каждый год 17 сентября во всем мире отмечается Всемирный день безопасности пациента, инициированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Этот день стал важной платформой для повышения осведомлённости о необходимости обеспечения безопасного и качественного медицинского обслуживания пациентов, призван привлечь внимание к рискам, с которыми сталкиваются пациенты в процессе лечения, и к необходимости улучшения практик безопасности в здравоохранении.

Основная идея Всемирного дня безопасности пациента заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам безопасности в здравоохранении и способам их решения. А также повышение уровня осведомлённости, как медицинских работников, так и пациентов о важности практик безопасности.

Служба крови не остаётся в стороне и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня безопасности пациента. Хотя, в Службе крови нет пациентов, но ведётся работа с донорами – здоровыми людьми, и их безопасность тоже зависит, как от самого донора, так и от медицинского сотрудника.

Донорство крови — это важный элемент системы здравоохранения, который позволяет спасать жизни и обеспечивать пациентов необходимыми компонентами донорской крови. Доноры должны быть информированы о процессе взятия крови, возможных рисках и обязательствах, связанных с донорством.

В Службе крови Бурятии проводится постоянная работа по совершенствованию методов работы с целью внедрения в практику внутреннего контроля качества на всех этапах производственной деятельности. Каждая манипуляция, процедура проработана, изучена и прописана в Стандарте отделения. Внедрение цифровой платформы программы «Медэксперт» по управлению качеством с февраля 2023 года позволило объединить и вовлечь весь персонал учреждения в систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Станция переливания крови в 4-й раз будет участвовать во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении», проводимом ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, с учётом специфики и важности темы проекта, инноваций: «Внедрение практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Службе крови Республики Бурятия» (2020 г.), «Внедрение процессного управления рисками, связанными с транспортировкой и хранением донорской крови и её компонентов» (2022 г.), «Управление межпоколенческими конфликтами» (2023 г.), «Внедрение клининговой службы внутри организации» - проект 2024 г.

Постоянная, активная работа по внедрению критериев качества даёт свои результаты. Так, в 2023 году сотрудники Бурятской республиканской станции переливания крови подтвердили сертификат качества и безопасности медицинской деятельности, впервые полученный в 2019 году.

В Службе крови есть свои особенности: критерии безопасности для доноров утверждены приказом Минздрава России, и при соблюдении рекомендованных правил, значительно снижаются риски. Один из основных приоритетов безопасности в донорстве – это повышенная осведомлённость, как среди медицинских работников, так и среди широкой аудитории о важности соблюдения правил безопасности перед и после сдачи крови. Вторым важным аспектом является профессионализм сотрудников, использование одноразового стерильного расходного материала, комплексное тестирование донорской крови на наличие инфекционных заболеваний, безопасное хранение и транспортировка донорской крови и её компонентов также играют важную роль для сохранения качества компонентов крови.

Соблюдение требований безопасности в донорстве крови является важным для сохранения здоровья, доноров, пациентов, нуждающихся в переливании компонентов крови и медицинских работников.

служба крови

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