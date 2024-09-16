Служба крови Бурятии рассказала о важности безопасности доноров

Каждый год 17 сентября во всем мире отмечается Всемирный день безопасности пациента, инициированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Этот день стал важной платформой для повышения осведомлённости о необходимости обеспечения безопасного и качественного медицинского обслуживания пациентов, призван привлечь внимание к рискам, с которыми сталкиваются пациенты в процессе лечения, и к необходимости улучшения практик безопасности в здравоохранении.Основная идея Всемирного дня безопасности пациента заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам безопасности в здравоохранении и способам их решения. А также повышение уровня осведомлённости, как медицинских работников, так и пациентов о важности практик безопасности.Служба крови не остаётся в стороне и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня безопасности пациента. Хотя, в Службе крови нет пациентов, но ведётся работа с донорами – здоровыми людьми, и их безопасность тоже зависит, как от самого донора, так и от медицинского сотрудника.Донорство крови — это важный элемент системы здравоохранения, который позволяет спасать жизни и обеспечивать пациентов необходимыми компонентами донорской крови. Доноры должны быть информированы о процессе взятия крови, возможных рисках и обязательствах, связанных с донорством.В Службе крови Бурятии проводится постоянная работа по совершенствованию методов работы с целью внедрения в практику внутреннего контроля качества на всех этапах производственной деятельности. Каждая манипуляция, процедура проработана, изучена и прописана в Стандарте отделения. Внедрение цифровой платформы программы «Медэксперт» по управлению качеством с февраля 2023 года позволило объединить и вовлечь весь персонал учреждения в систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.Станция переливания крови в 4-й раз будет участвовать во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении», проводимом ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, с учётом специфики и важности темы проекта, инноваций: «Внедрение практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Службе крови Республики Бурятия» (2020 г.), «Внедрение процессного управления рисками, связанными с транспортировкой и хранением донорской крови и её компонентов» (2022 г.), «Управление межпоколенческими конфликтами» (2023 г.), «Внедрение клининговой службы внутри организации» - проект 2024 г.Постоянная, активная работа по внедрению критериев качества даёт свои результаты. Так, в 2023 году сотрудники Бурятской республиканской станции переливания крови подтвердили сертификат качества и безопасности медицинской деятельности, впервые полученный в 2019 году.В Службе крови есть свои особенности: критерии безопасности для доноров утверждены приказом Минздрава России, и при соблюдении рекомендованных правил, значительно снижаются риски. Один из основных приоритетов безопасности в донорстве – это повышенная осведомлённость, как среди медицинских работников, так и среди широкой аудитории о важности соблюдения правил безопасности перед и после сдачи крови. Вторым важным аспектом является профессионализм сотрудников, использование одноразового стерильного расходного материала, комплексное тестирование донорской крови на наличие инфекционных заболеваний, безопасное хранение и транспортировка донорской крови и её компонентов также играют важную роль для сохранения качества компонентов крови.Соблюдение требований безопасности в донорстве крови является важным для сохранения здоровья, доноров, пациентов, нуждающихся в переливании компонентов крови и медицинских работников.