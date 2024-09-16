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Бурятскую лирику переведут на русский

Бурятскую лирику переведут на русский
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике выберут лучших переводчиков национальной литературы

В Бурятии стартовал открытый конкурс поэтического перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга - ородоор» («Бурятская лирика - на русском»), посвящённый столетию народного поэта республики Гунги Чимитова. Конкурс проводится для поощрения талантливых переводчиков и развития бурятской национальной литературы.

Попробовать свои силы в литературном состязании может любой желающий независимо от возраста. От конкурсанта требуется перевести любое стихотворение из специального перечня и направить заявку до 25 октября этого года. Количество работ не ограничено.

Жюри будет оценивать участников по двум номинациям: перевод произведений для взрослых и перевод произведений для детей. Итоги подведут с 11 по 14 ноября этого года. Награждение победителей пройдёт 15 ноября в рамках Байкальского литературного фестиваля (возрастное ограничение: 0+), посвящённого столетию Гунги Чимитова. Торжественная церемония состоится в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ.

Победитель и призёры конкурса получат дипломы и денежные премии. Призовой фонд составит 80 тысяч рублей.

Подробнее ознакомиться с положением конкурса и перечнем стихотворений, а также скачать заявку можно в положении на сайте национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия перевод бурятский язык литература книги

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