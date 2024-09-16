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К концу недели в Бурятии потеплеет

К концу недели в Бурятии потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Но в ближайшие дни будет прохладно

По данным Бурятского гидрометцентра, половина этой недели будет холодной, половина – тёплой. Начнётся она с промозглой погоды, а завершится приятной температурой воздуха.

Во вторник, 17 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах утром и днём до 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -4, -9 градусов, днём +11, +16, местами 5-10 градусов тепла.

В Улан-Удэ ночью дождя не ожидается, небо будет ясным, а вот днём возможен небольшой дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +1, +3, днём +12, +14.

В среду, 18 сентября, переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 12-15 м/с. Ночью 1-6 градусов тепла, местами -4, -9, днём +6, +12.

19 сентября в регионе ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, установление временного снежного покрова, днём осадки прекратятся. Утром при прояснении местами туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Ночью от 0 до 5 градусов тепла, местами от 5-10 градусов мороза. Днём воздух прогреется до 13, местами – не выше 8 градусов тепла.

С 20 по 24 сентября потеплеет. Ожидается вынос тёплых воздушных масс из южных широт, он определит в большинстве районов погоду без осадков. В дневные часы будет от 13 до 18 градусов выше ноля, местами воздух прогреется до +22. Но по ночам в основном отрицательные температуры.

22-23 сентября местами по северу возможен небольшой дождь.


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