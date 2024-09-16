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Забайкалье вновь примет международный исторический форум

Забайкалье вновь примет международный исторический форум
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Читу снова посетят представители научного сообщества Китая и Монголии

Второй международный исторический форум «Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия» пройдёт в Чите с 19 по 21 сентября. Гостями и спикерами форума выступят известные учёные историки, политологи, лидеры общественного мнения и лекторы. Также на форуме примут участие представители региональных отделений и исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества.

- Форум объединит усилия представителей научного сообщества России, Китая и Монголии в сфере противодействия искажению и фальсификации исторической правды. Историки обсудят теоретические и практические вопросы истории международного и межкультурного сотрудничества, направленные на дальнейшее совершенствование и гармонизацию отношений трёх государств в сфере развития исторического просвещения, сохранения культурной и исторической памяти, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Отметим, что в этом году исполняется 85-летие победы советско-монгольских войск над милитаристской армией Японии – это будет основной темой всех площадок.

Возрастное ограничение: 6+.
форум наука история Забайкальский край Монголия Китай

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