Забайкалье вновь примет международный исторический форум

Второй международный исторический форум «Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия» пройдёт в Чите с 19 по 21 сентября. Гостями и спикерами форума выступят известные учёные историки, политологи, лидеры общественного мнения и лекторы. Также на форуме примут участие представители региональных отделений и исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества.- Форум объединит усилия представителей научного сообщества России, Китая и Монголии в сфере противодействия искажению и фальсификации исторической правды. Историки обсудят теоретические и практические вопросы истории международного и межкультурного сотрудничества, направленные на дальнейшее совершенствование и гармонизацию отношений трёх государств в сфере развития исторического просвещения, сохранения культурной и исторической памяти, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.Отметим, что в этом году исполняется 85-летие победы советско-монгольских войск над милитаристской армией Японии – это будет основной темой всех площадок.