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На севере Бурятии открыли аллею памяти воинов-интернационалистов

На севере Бурятии открыли аллею памяти воинов-интернационалистов
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Церемония прошла в посёлке Новый Уоян

В Северо-Байкальском районе Бурятии, в посёлке Новый Уоян состоялось торжественное открытие аллеи памяти воинов-интернационалистов. Идея создания аллеи памяти принадлежит сотрудникам местной администрации.

Ленту разрезали мамы погибших военнослужащих, представители общественной организации «Боевое братство» и администрации поселения. После слов ведущих об исторических фактах Афганской, Чеченских войн, войн во Вьетнаме, в Таджикистане, Северной Осетии, Сирии, минутой молчания почтили память всех погибших в горячих точках и ребятах, ушедших в мирное время. Затем все желающие возложили цветы к монументу.

В этот день не только отдали дань памяти погибшим, но и выразили признательность и благодарность всем, кто прошёл путь войны до конца и вернулся домой из адского пекла. Поблагодарили за мужество, стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию. Также слова искренней признательности адресовали родителям интернационалистов. Им вручили юбилейные медали в честь 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщает администрация Северо-Байкальского района.
Северо-Байкальский район Бурятия аллея воины-интернационалисты

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