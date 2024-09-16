В Закаменске присвоили звания почётных граждан

В Бурятии прошли мероприятия, посвящённые празднованию 90-летнего юбилея Закаменска.Как сообщает администрация города, в рамках торжественных мероприятий за многолетний добросовестный труд в промышленном производстве, плодотворную работу, за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие города и района было присвоено почётное звание «Почётный гражданин города Закаменск» главному геологу акционерного общества «Закаменск» Сергею Спицыну.Также почётное звание «Почётный гражданин города Закаменск» за многолетний добросовестный труд, плодотворную работу, достижение высоких результатов в сфере промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие города и района получил главный инженер ООО «Закаменск ЖКХ» Сергей Муркин.