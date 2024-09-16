В Бурятии оставшемуся без мочевого пузыря мужчине сделали новый



Об уникальной операции, которую провели недавно в республике, рассказали в Бурятском онкологическом диспансере. Одному из пациентов с раком мочевого пузыря пришлось удалить его и сразу простату. Осложняло ситуацию то, что почка у мужчины была всего одна.



На втором этапе хирургического вмешательства врачи сформировали новый мочевой пузырь. Для этого они взяли 40 сантиметров тонкой кишки. К искусственному органу подвели мочеточник единственной почки.



Вся операция проводилась лапароскопически. Приехавший в Бурятию врач-онкоуролог, доктор медицинских наук Денис Холтобин пояснил, что это позволяет уменьшить операционную травму, снизить хирургические риски и улучшить качество лечения таких пациентов.



