В Бурятии оставшемуся без мочевого пузыря мужчине сделали новый

Его сформировали из тонкой кишки
Об уникальной операции, которую провели недавно в республике, рассказали в Бурятском онкологическом диспансере. Одному из пациентов с раком мочевого пузыря пришлось удалить его и сразу простату. Осложняло ситуацию то, что почка у мужчины была всего одна.
На втором этапе хирургического вмешательства врачи сформировали новый мочевой пузырь. Для этого они взяли 40 сантиметров тонкой кишки. К искусственному органу подвели мочеточник единственной почки.
Вся операция проводилась лапароскопически. Приехавший в Бурятию врач-онкоуролог, доктор медицинских наук Денис Холтобин пояснил, что это позволяет уменьшить операционную травму, снизить хирургические риски и улучшить качество лечения таких пациентов.
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Его сформировали из тонкой кишки
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