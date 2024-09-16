В Улан-Удэ представят Библию на бурятском языке

В рамках XXIX Книжного салона () в Улан-Удэ пройдёт презентация Библии на бурятском языке. Перевод прошёл научное рецензирование в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова и в институте языкознания Российской академии наук. Священное писание на бурятском стало десятым полным изданием на языках коренных народов России после русского, чувашского, тувинского, чеченского, удмуртского, татарского, крымскотатарского, осетинского и башкирского переводов.Книгу представят директор института перевода Библии Бронуэн Кливер, протоиерей, директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха Алексия II, заместитель председателя учебного комитета РПЦ, председатель правления Института перевода Библии Александр Троицкий, переводчица Дарима Райцанова, филологический редактор Ринчин Дылыкова, рецензент от БГУ Дарима Харанутова, а также директор Санкт-Петербургского отделения Российского библейского общества Вадим Жижин.Как отметили в национальной библиотеке РБ, бурятский проект по переводу Библии начался ещё в 1975 году с факсимильного репринта бурятских изданий Евангелий. В начале 1990-х годов была развёрнута работа над новым переводом книг Нового Завета на современный бурятский литературный язык. В работу включились знаменитые бурятские писатели и филологи: профессор Бурятского госуниверситета, доктор философских наук Цырендаши (Сергей) Будаев, известный бурятский поэт Гунга Чимитов, поэтесса, специалист по теории перевода, кандидат философских наук Дарима Райцанова, а также редакторы: кандидат философских наук Ринчин Дылыкова, доктор философских наук Елизавета Балданмаксарова и другие.С тех пор переводчики построили многоступенчатую процедуру, в неё вошли сверка перевода с текстом оригинала на древнегреческом языке, которую выполнял богословский редактор со знанием языка перевода и языка оригинала, филологическая и стилистическая редактура, апробация – проверка понимания перевода с носителями языка, а также финальная проверка текста перевода консультантом-библеистом.Параллельно с работой над переводом книг Нового Завета в 2002 году начат проект по переводу Ветхого Завета. Над работой трудилась группа известных бурятских лингвистов, писателей и переводчиков: кандидат философских наук Лариса Бадмаева, кандидат философских наук Ирина Гомбоин, Чингис Гомбоин (1934-2004), Гарма-Доди Дамбаев, Мунко-Жаргал Очиров, Далай Хубитуев, а также редакторы Михаил Батоин, Саяна Дабаева, Галина Очирова, кандидат философских наук Дарима Райцанова и другие.Презентация издания состоится 26 сентября в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ.