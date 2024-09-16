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В Бурятии на форуме обсудят развитие кино в ДФО

В Бурятии на форуме обсудят развитие кино в ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие в мероприятии примут чиновники, бизнесмены и деятели культуры и искусства

Открыта аккредитация на форум регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток», который пройдёт с 19 по 21 сентября в Улан-Удэ. В мероприятии примет участие более 60 представителей органов государственной власти и киноотрасли из Дальнего Востока, Москвы и других регионов страны.

Среди участников форума ожидаются глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, председатель Горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев, директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорий Смоляк, руководитель АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм» Алексей Егоров, креативный продюсер «Марс Медиа» Виктор Митрофанов, заместитель исполнительного директора Фонда кино Вадим Солоненко, руководитель центра поддержки и развития кино Приморского края АНО «ПКИЦ» Дмитрий Шевцов, член совета национального комитета по кинематографии Монголии, продюсер Онондорж Дашдондог и другие.

Открытие форума состоится в конференц-зале правительства Бурятии. Фильмом открытия станет картина Елены Емельяновой.

Деловую программу «Нового вектора. Дальний Восток» составят пленарное заседание на тему «Новые рубежи на карте российского кино. Перспективы и ограничения», стратегическая сессия по развитию кино на Дальнем Востоке и дискуссионная панель на тему «Инвестиции в кино на Дальнем Востоке. Кинопроизводство и бизнес. В чем точки притяжения?». Участие в мероприятиях примут чиновники, бизнесмены и деятели культуры и искусства. О работе с азиатскими кинопроизводителями расскажет Дмитрий Шевцов в рамках сессии «Вопрос-ответ».

Также в рамках форума пройдёт презентация киностудий Дальневосточного федерального округа, которые расскажут о себе, представят свои текущие проекты и обсудят с крупными продюсерами и медиаменеджерами перспективы сотрудничества. Традиционно участники форума получают обратную связь и подробный комментарий относительно качества их проектов от представителей «большого кино».

Для сценаристов Дальнего Востока будет открыта сценарная лаборатория «Формула пути. Дальний Восток».

- В рамках форума мы просили привезти нам авторов сценариев, для того чтобы они поработали с нашими ребятами. Сценарная лаборатория пройдёт с 16 по 18 сентября, а 20 сентября состоится очная защита проектов перед продюсерами, - рассказала представитель Союза кинематографистов России в Бурятии Дина Подпругина-Замалеева.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, форум «Новый вектор» впервые прошёл в 2023 году в Калининградской области. В этом году мероприятие состоялось в Алтайском крае, Ставропольском крае, Калининградской области и завершается в Бурятии. Форум признан крупнейшей индустриальной площадкой для представителей регионального кинематографа. Основная цель мероприятия – выявление и тиражирование лучших практик российских кинокластеров. Представители индустрии обсуждают проблемы и возможности развития кинематографа в субъектах РФ, в том числе кооперации, интеграции молодых кинематографистов в киноиндустрию, синтез «федеральной» и «региональной» кинематографий и т.д.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия культура форум кино кинематограф ДФО

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