В Усть-Ордынском округе открыли памятник князю Чепчугею

12 сентября в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа состоялось торжественное открытие мраморного памятника князю Чепчугею, национальному герою бурятского народа. Этот памятник, созданный скульптором Павлом Михайловым, стал олицетворением не только героизма, но и важной частью культурного наследия Прибайкалья. Место расположения памятника символично — на въезде в село, как бы приветствуя всех, кто вступает на эту землю, связанную с его подвигами и наследием.Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, князь Чепчугей (Шебшей) из рода Буура hэнгэлдэр — одна из знаковых фигур бурятской истории. В XVII веке он возглавлял военный союз эхиритов, защищая свою землю от набегов казаков. Оказавшись в окружении, Чепчугей отказался сдаться, отдав свою раненую жену и годовалого сына на милость врагу. Он сгорел в своей юрте вместе со старшим сыном, не допустив, чтобы его взяли живым. В знак уважения предводитель казаков Василий Власьев взял младшего сына Чепчугея на воспитание и вырастил его, дав образование.По словам председателя совета шаманских общин Иркутской области Александра Амагзаева, идея создать памятник зародилась несколько лет назад. Первоначально его планировали установить в Качуге, затем в Усть-Орде, и только на прошлой неделе памятник был открыт в Баяндае. Также Александр Амагзаев предложил установить мемориальные плиты на постаменте в честь шести основателей Бурятской АССР. Он также отметил, что на территории округа необходимо больше памятников и предложил рассмотреть возможность установки скульптуры Гэсэра, легендарного героя бурятского эпоса, в посёлке Усть-Ордынский.Открытие памятника освятили шаманским обрядом.