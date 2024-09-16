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В Забайкалье посчитали журавлей

В Забайкалье посчитали журавлей
Общество,  Фото:Даурский заповедник
Учёт проводился в дельте Ульдзы

В Даурском заповеднике Забайкалья подвели итоги учёта журавлей. Летом этого года в дельте реки Ульдза было отмечено 82 серых журавля, 18 даурских, не менее 30 чёрных журавлей и не менее 12 стерхов.

По словам орнитолога Олега Горошко, когда-то заболоченные осоково-тростниковые плавни в дельте Ульдзы были очень важным в России местом обитания журавлей. Здесь в значительном количестве гнездились даурские и серые журавли. Кроме того, здесь располагались места летнего обитания целых стай холостых журавлей и ключевое место для линьки. Так, летом здесь жило большое количество не только даурских и серых журавлей, но и чёрных тоже. В меньшем числе обитали стерхи, а иногда встречались и японские журавли. Заповедные непроходимые плавни были надёжным убежищем для линяющих пернатых, пока не началась двадцатилетняя засуха. И вот, наконец, в 2020 году вода вновь начала поступать в дельту. Гнездование первых даурских журавлей было отмечено здесь в 2023 году. А в 2024-м, с восстановлением высоких зарослей тростника, дельта Ульдзы вновь стала также важным местом обитания холостых птиц и убежищем для линных.

Так, нынешним летом удалось обследовать часть дельты с применением вездехода. Было отмечено более 140 журавлей, и это лишь небольшая часть обитавших там птиц, поскольку в «бескрайних» плавнях, где высота тростника до двух-трёх метров, провести более-менее полный учёт журавлей можно лишь с применением вертолёта.
Забайкальский край птицы заповедник

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