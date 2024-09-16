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В дацане Бурятии спустя 90 лет возродили танец божеств

В дацане Бурятии спустя 90 лет возродили танец божеств
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
В Джидинском районе прихожанам показали мистерию Цам

В дацане Джидинского района Бурятии впервые за 90 лет прошла мистерия Цам. Участие в буддийском мероприятии приняло около 2000 прихожан и гостей. Зрители были под большим впечатлением от увиденного.

- Таинство состоялось в Сартуул-Булагском дацане. Тибетское название – «Гэдэн Пунцоглинг», что переводится как «Обитель, полная совершенств и благодеяний». В приход дацана входят такие села, как Оёр, Верхний Торей, Нижний Торей, Верхний и Нижний Бургалтай, - рассказал глава района Валерий Шагжитаров

Как отметили в Буддийской традиционной Сангхе России, Цам – это танец божеств, в котором уничтожается весь негатив окружающего пространства. Сакральный смысл этой древнейшей религиозной традиции заключается в даровании всем живым существам благословения и очищения, лучшего пути в этой жизни, в устранении всех препятствий, внутренних и внешних, a для усопших – освобождения от пребывания в плохих участях, получения рождения в благих уделах.

Бурятия буддизм мистерия Цам Джидинский район

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