В районе Улан-Удэ посоревнуются ветераны

В сентябре в Железнодорожном районе Улан-Удэ пройдёт районная спартакиада среди ветеранов, посвящённая Международному дню пожилых людей. Она состоится в парке им. Орешкова, на спортивной площадке. Парад открытия проведут 24 сентября в 14:00.В спартакиаде примут участие сборные команды ветеранов первичных ветеранских организаций района. В состав команды войдут 5 человек: 2 мужчин и 3 женщины. Участвовать могут женщины от 55 лет и старше, а также мужчины от 60 лет и старше.Как сообщает администрация Железнодорожного района, победитель и призёры спартакиады, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и денежными призами. Команды, занявшие первые места по видам спортивных соревнований, награждаются дипломами и денежными призами. Отдельными призами будут награждены самые старшие по возрасту участники спартакиады среди мужчин и женщин.Предварительные заявки на участие в спартакиаде подаются до 20 сентября в совет ветеранов войны и труда Железнодорожного района по адресу: ул. Октябрьская, 2, каб. 6 или на электронную почту: BanaevaAM@ulan-ude-eg.ru.