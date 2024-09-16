В Бурятии раскидывают по лесам вакцину против бешенства

Вирус бешенства циркулирует в дикой фауне. В этом году зафиксировано восемь лабораторно подтверждённых случаев бешенства у диких лисиц. Об этом сообщает управление ветеринарии Бурятии.Для сдерживания перехода вируса на домашних и сельскохозяйственных животных в Бурятии с 2018 года два раза в год проводится раскладка вакцины против бешенства для диких животных в лесах. За пять лет специалисты раскидали порядка 1,5 миллионов доз вакцин.- Раскладка вакцины показывает свои результаты. С введением практики раскладки вакцины для диких животных, количество зарегистрированных случаев бешенства снизилось. В последние годы болезнь выявляется исключительно среди диких животных, - отмечают в управлении.Этой осенью раскладка оральной вакцины будет проводиться ветеринарными специалистами и сотрудниками Бурприроднадзора с 16 по 25 сентября. Специалисты обойдут 7006 километров и раскидают более 140 тысяч съедобных брикетов, содержащих вакцину против бешенства.Мероприятия проведут в 13 районах и пригороде Улан-Удэ. Особое внимание будет уделено Заиграевскому и Тарбагатайскому районам, где в настоящее время действует карантин по бешенству, установленные летом этого года.