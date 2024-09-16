В Улан-Удэ проведут спартакиаду для спортивных семей

21 сентября в столице Бурятии пройдёт семейная городская спартакиада «#МыВПарках!». Она начнётся в 12:00 в парке «Юбилейный», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.В программе ожидаются спортивные задания и сдача ГТО от центра физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ; соревнования в знании музыки, фильмов, а также логике и общей эрудиции; гонки с гигантским надувным реквизитом и квест-шоу. Также запланированы выступление кавер-группы «Lets Play», бесплатные аквагрим и сахарная вата.Участвовать в спартакиаде могут семейные команды в составе: папа, мама и ребёнок от 7 до 14 лет. Все участники будут награждены подарочными сертификатами от партнёров мероприятия. Победители спартакиады получат умные колонки и кубки. Самая большая и активная группа поддержки получит специальный приз.