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В Бурятии завершился межрегиональный «прокурорский» турнир

В Бурятии завершился межрегиональный «прокурорский» турнир
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Сильнейших выявляли 8 команд по мини-футболу

В Улан-Удэ на прошлой неделе во второй раз прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу на призы прокурора Республики Бурятия. В соревнованиях приняли участие 8 команд: прокуратура Республики Бурятия, прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, сборная команда прокуратуры Центрального федерального округа, прокуратура Забайкальского края, прокуратура Республики Саха (Якутия), ветераны прокуратуры Республики Бурятии, Верховный суд Республики Бурятия, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам игр победителем межрегиональных соревнований по мини-футболу стала сборная Центрального федерального округа. Второе место заняла прокуратура Республики Саха (Якутия). Тройку призёров замкнула прокуратура Республики Бурятия.
спорт мини-футбол прокуратура Бурятия

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