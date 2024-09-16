В Бурятии завершился межрегиональный «прокурорский» турнир

В Улан-Удэ на прошлой неделе во второй раз прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу на призы прокурора Республики Бурятия. В соревнованиях приняли участие 8 команд: прокуратура Республики Бурятия, прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, сборная команда прокуратуры Центрального федерального округа, прокуратура Забайкальского края, прокуратура Республики Саха (Якутия), ветераны прокуратуры Республики Бурятии, Верховный суд Республики Бурятия, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураКак сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам игр победителем межрегиональных соревнований по мини-футболу стала сборная Центрального федерального округа. Второе место заняла прокуратура Республики Саха (Якутия). Тройку призёров замкнула прокуратура Республики Бурятия.