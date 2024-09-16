В Улан-Удэ обустроили парковку возле «Приборки» по требованию прокуратуры

Районный прокурор внёс представление в администрацию города
На территории, прилегающей к Улан-Удэнскому приборостроительному производственному предприятию, обустроили парковку для работников. Произошло это благодаря прокурорскому вмешательству.
- Прокуратура Железнодорожного района совместно с сотрудниками ГИБДД проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения на территории, прилегающей к Улан-Удэнскому приборостроительному производственному предприятию. В ходе проверки выявлены нарушения при содержании автомобильной дороги, а также отсутствие специально обозначенного и оборудованного места для организованной стоянки транспортных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс представление в администрацию города. После этого для работников предприятия и местных жителей обустроили парковку, а также привели в соответствие дорожные знаки и разметку.
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