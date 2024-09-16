Учительницу из Бурятии наградили орденом за сохранение культурного наследия

За большие заслуги по сохранению культурного наследия России, за сохранение памятников материальной и духовной культуры приказом директора Государственного историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина учительницу из Бурятии наградили орденом.Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», почётным орденом «За верность сохранению культурного наследия» награждена Татьяна Сергеевна Филиппова, заслуженный учитель Бурятии, отличник народного просвещения. Она преподаёт в Баргузинской средней школе.- От лица коллектива МБОУ «Баргузинская средняя общеобразовательная школа» поздравляем Татьяну Сергеевну с заслуженной наградой! Мы гордимся вашей энергией и преданностью делу. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех ваших начинаниях во благо сохранения и популяризации истории нашей малой Родины! – поздравил её директор школы Алексей Молчанов.