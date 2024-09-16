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В Бурятии разыграли «Кубок защитников Отечества»

В Бурятии разыграли «Кубок защитников Отечества»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В столице республике состоялся первый межрегиональный фестиваль участников СВО

В субботу, 14 сентября, на центральном стадионе Улан-Удэ прошёл первый межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества» по национальным видам спорта среди участников СВО. На состязания собрались команды из муниципальных образований Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Дал старт началу фестиваля глава республики.

- Я хочу, чтобы у нас в республике спортом занимались как можно больше людей. Мы сегодня развиваем адаптивный спорт в Республике Бурятия, будем это делать массово, потому что спорт объединяет, спорт делает нас сильнее. Сильными нам нужно быть всегда, - отметил Алексей Цыденов.

В программу соревнований вошли направления: бурятские традиционные игры «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», стрельба из лука, спортивное метание ножа, русская народная спортивная игра «Городки», татарская национальная борьба на поясах «Корэш», семейная эстафета и эстафеты для детей.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в рамках фестиваля были вручены нагрудные знаки «Кандидат в мастера спорта» спортсменам республиканской спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва. На главной сцене также прошёл республиканский творческий фестиваль «Семь нот семьи» среди ветеранов СВО и членов их семей, посвящённый всероссийскому году Семьи. 
Бурятия глава Бурятии. СВО спорт фестиваль

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