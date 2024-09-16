В Бурятии объяснили затянувшийся ремонт сельской дороги

На прошлой неделе в региональном отделении Народного фронта рассказали о затянувшемся ремонте пятикилометрового участка (с 3-го по 8-ой км) на автодороге «Новоильинск – Горхон – Кижа». Местные жители сообщили общественникам, что его не могут доделать уже третий год.
По данным «фронтовиков», на это выделили чуть более 160 миллионов рублей. Смета предусматривает асфальтирование самого участка и ремонт моста. Завершиться работы должны были в конце октября 2023-го, но в итоге сроки продлили до ноября 2024-го.
Однако тишина на объекте продолжала тревожить сельчан. Дорога «заморозилась», заявили активисты, и тем временем стала очень опасной – на ней повсюду ямы и выбоины. Ехать там приходится со скоростью в 30 километров в час.
Тем временем в ГКУ «Бурятрегионавтодор» заявили, что контракт с компанией, занимавшейся ремонтом, расторгли и, более того, внесли её в реестр недобросовестных поставщиков. Сотрудники учреждения каждый день фиксировали на объекте нехватку рабочих и строительной техники. К тому же подрядчик существенно отставал от графика.
- Претензионная работа и налагаемые штрафы не принесли результата – организация не предприняла мер по усилению работы. В результате появилось основание для расторжения действующего контракта. Денежные средства подрядчику выплатили только за фактически выполненные и принятые работы, – подчеркнули в ГКУ.
Сейчас ведётся подготовка к торгам по определению новой компании. Когда её выберут, станут известны новые сроки ремонта дорожного участка.