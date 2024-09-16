В Бурятии объяснили затянувшийся ремонт сельской дороги



Однако тишина на объекте продолжала тревожить сельчан. Дорога «заморозилась», заявили активисты, и тем временем стала очень опасной – на ней повсюду ямы и выбоины. Ехать там приходится со скоростью в 30 километров в час.







Тем временем в ГКУ «Бурятрегионавтодор» заявили, что контракт с компанией, занимавшейся ремонтом, расторгли и, более того, внесли её в реестр недобросовестных поставщиков. Сотрудники учреждения каждый день фиксировали на объекте нехватку рабочих и строительной техники. К тому же подрядчик существенно отставал от графика.



- Претензионная работа и налагаемые штрафы не принесли результата – организация не предприняла мер по усилению работы. В результате появилось основание для расторжения действующего контракта. Денежные средства подрядчику выплатили только за фактически выполненные и принятые работы, – подчеркнули в ГКУ.



Сейчас ведётся подготовка к торгам по определению новой компании. Когда её выберут, станут известны новые сроки ремонта дорожного участка.



По данным «фронтовиков», на это выделили чуть более 160 миллионов рублей. Смета предусматривает асфальтирование самого участка и ремонт моста. Завершиться работы должны были в конце октября 2023-го, но в итоге сроки продлили до ноября 2024-го.