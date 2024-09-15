В Бурятии жители райцентра мучаются без нормального тротуара

Жители Кяхты жалуются на строительное ограждение, из-за которого они, по собственному же признанию, мучаются уже несколько лет. Горожане потребовали от властей разобраться с прогнившей местами конструкцией.- Не можем полноценно пользоваться тротуаром без всяких помех. Скоро восьмой год, как мучительно проходим этот участок тротуара. Ведь не все же ездят на машинах. Доски прогнили. Неужели нельзя их просто разобрать и сложить за забор, чтобы ходить нормально? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».В городской администрации сообщили, что скоро собственники огороженного участка отправятся на место для решения вопроса о демонтаже либо о ремонте ограждений.