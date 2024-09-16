Бурятию накроют дожди и мокрый снег



В Улан-Удэ без существенных осадков и от +12 до +14. Ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.





В понедельник, 16 сентября, в Бурятии сохранятся холод и ненастье. Днём по республике – от +9 до +14 и лишь местами +18 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь, в горах – с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 12-16 м/с.