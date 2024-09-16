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Бурятию накроют дожди и мокрый снег

Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах похолодает до +9

В понедельник, 16 сентября, в Бурятии сохранятся холод и ненастье. Днём по республике – от +9 до +14 и лишь местами +18 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь, в горах – с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 12-16 м/с.
 
В Улан-Удэ без существенных осадков и от +12 до +14. Ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

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