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В Бурятии сельских школьников оставили без черчения

В Бурятии сельских школьников оставили без черчения
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Дети будут изучать лишь его основы на уроках труда

Жители баунтовского посёлка Багдарин поинтересовались, начнут ли в местной СОШ преподавать черчение и можно будет сдать по нему ЕГЭ. Как выяснилось, отдельные занятия по этому предмету в рамках пятидневной учебной недели не предусмотрены.
 
- Основы черчения изучаются на уроках труда (технологии) на уровне основного общего образования, а в перечне дисциплин для сдачи ЕГЭ оно отсутствует, – приводит комментарий учебного заведения «Баунт-инфо.24/7».

Вообще черчение преподавали в советской школе с 1930-х годов. Периодически количество часов и возраст изучающих дисциплину корректировались, писали весной 2023-го «Известия». В «нулевых» предмет сократили до одного часа в неделю, а затем и вовсе сделали факультативным. Официально черчение исключили из программы в 2019-ом.

Вначале февраля 2023 года стало известно, что черчение хотят возродить. Об этом Минпросвещения РФ попросили депутаты Госдумы.

- Авторы инициативы считают, что эта дисциплина заложит у учеников навыки пространственного и творческого мышления и поможет воспитать в России инженерные кадры. Депутаты также ссылаются на то, что многие выпускники, выбравшие технические специальности, после первого года обучения в вузе переводятся на другие, поскольку не «тянут» именно программы по черчению, – подчёркивали «Известия».

С 2024-го черчение снова решили вернуть в российские школы. Соответствующее поручение опубликовали в прошлом году на официальном сайте Кремля.

школа Баунтовский район

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