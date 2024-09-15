В Бурятии скоро не станет Бамбуйки



Теперь окончательное решение – за Народным Хуралом. Вопрос о ликвидации Бамбуйки депутаты рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 26 сентября. Докладчиком по нему выступит глава муниципального образования Владимир Дашиев.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что упразднению подлежат населённые пункты, где уже долгое время никто не живёт и отсутствует недвижимость, принадлежащая физическим или юридическим лицам. По данным на 1 октября 2021 года, в Бамбуйке числился всего один человек, однако по решению суда его прописку признали недействительной. Мужчину в итоге сняли с регистрационного учёта. Теперь там никого нет.



В феврале местные власти признали ликвидацию посёлка целесообразной и экономически эффективной и вынесли соответствующее решение. Жилых домов там нет, большинство строений разрушены, энергоснабжение отсутствует – как и промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также бытовые и культурно-социальные учреждения.



За последний год в Бурятии упразднили несколько посёлков – Святой Нос и Ушканьи острова в Баргузинском районе и Давша – в Северо-Байкальском. А в феврале исчез ещё один – Загустай в Селенгинском.