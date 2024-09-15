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В Бурятии скоро не станет Бамбуйки

В Бурятии скоро не станет Бамбуйки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пустующий посёлок на севере республики упразднят

С карты Бурятии скоро исчезнет ещё один населённый пункт. Это посёлок Бамбуйка в Муйском районе. Об его упразднении ещё в августе ходатайствовал райсовет депутатов и власти региона дали добро. Положительное заключение за подписью руководителя администрации главы Бурятии Алдара Гулгенова опубликовали тогда на официальном сайте правительства РБ.
 
Теперь окончательное решение – за Народным Хуралом. Вопрос о ликвидации Бамбуйки депутаты рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 26 сентября. Докладчиком по нему выступит глава муниципального образования Владимир Дашиев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что упразднению подлежат населённые пункты, где уже долгое время никто не живёт и отсутствует недвижимость, принадлежащая физическим или юридическим лицам. По данным на 1 октября 2021 года, в Бамбуйке числился всего один человек, однако по решению суда его прописку признали недействительной. Мужчину в итоге сняли с регистрационного учёта. Теперь там никого нет.
 
В феврале местные власти признали ликвидацию посёлка целесообразной и экономически эффективной и вынесли соответствующее решение. Жилых домов там нет, большинство строений разрушены, энергоснабжение отсутствует – как и промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также бытовые и культурно-социальные учреждения.
 
За последний год в Бурятии упразднили несколько посёлков – Святой Нос и Ушканьи острова в Баргузинском районе и Давша – в Северо-Байкальском. А в феврале исчез ещё один – Загустай в Селенгинском.
упразднение инициатива правительство Бурятии Народный Хурал

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