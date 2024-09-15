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Лидер российских буддистов призвал возродить стрельбу из лука с коня

Лидер российских буддистов призвал возродить стрельбу из лука с коня
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко, из архива
Хамбо Лама заявил, что этот вид спорта нужно пропагандировать

На днях председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев написал в своём telegram-канале пост, посвящённый стрельбе из лука с лошади. Лидер российских буддистов сообщил, что она начинает возрождаться в монгольском мире.

- Думаю, это надо пропагандировать только из-за того, что мы повсеместно начали смотреть за домашними животными на мотоциклах и на машинах, – отметил глава БТСР. – Ведь самым удачливым решением маньчжуров было то, что они заставили халха-монголов сойти с лошадей, чтобы стрелять из лука, стоя на ногах. Если возродим этот спорт, в каждом селе найдётся человек, который научится управлять лошадью, чтобы стрелять из лука на ходу – как в былые времена.

В январе Хамбо Лама поделился в Telegram другой необычной идеей. Он поведал о пищухоедах – это подвид бурого медведя. По словам председателя Сангхи, в соседней Монголии обитает примерно полсотни этих зверей.

- Пищухоед населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. В мире таких медведей – около 20 тысяч, когда хулсны баавгай – панд – 18 тысяч особей, – подчеркнул Дамба Аюшеев. – Никогда не знал, а теперь увидел, какие же они забавные и беззащитные. Хорошо бы их ради подвига в наших дацанах содержать.

В ноябре глава БТСР разместил в своём канале видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с серыми хищниками. «Это грозные животные, что волкам не по зубам. Потому будем их у нас разводить, чтоб волки не наглели», – заявил тогда Хамбо Лама. А в апреле он рассказывал о важности родовых дацанов на примере Монголии.  
Сангха Хамбо лама инициатива стрельба из лука

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