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В Бурятии некоторых многодетных поторопили с заменой удостоверений

В Бурятии некоторых многодетных поторопили с заменой удостоверений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Документы нового образца советуют скорее получить семьям со студентами

Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает троих и более ребятишек. Теперь он присваивается навсегда.

Региональный закон вскоре привели в соответствие с федеральным. В марте его подписал глава РБ Алексей Цыденов.
 
- Если раньше старший ребёнок достигал 18 лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, выступавшая на той сессии докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.

Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более детьми, включая усыновлённых и удочерённых. Они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. Выдавать такие начали с 1 сентября, но не всем сразу.
 
Недавно жители разных районов РБ начали интересоваться, нужно ли менять или продлевать документы. В Минсоцзащиты Бурятии отметили: старые пока остаются действительными. Однако семьям, где есть студенты до 23 лет, обучающиеся очно в техникуме или вузе, лучше поторопиться.
 
- Необходимо в ближайшее время обратиться в отдел социальной защиты населения и получить удостоверение федерального образца, – приводит ответ министерства «Бурятия-инфо.24/7».
 
Ранее глава ведомства Татьяна Быкова сообщила: в республике сегодня насчитывается почти 26 тысяч таких семей. За ними по-прежнему сохраняется право на ежемесячные выплаты, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (для ребятишек младше шести лет), на первоочерёдной приём в садики и организации дополнительного образования, льготные путёвки в оздоровительные лагеря и санатории и на бесплатное посещение государственных театров раз в месяц.

Многие родители летом задавались вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку исполнилось 18, но он ещё студент. К примеру, в июне северобайкальцев обеспокоило, что процесс затягивается.
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