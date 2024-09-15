В Бурятии некоторых многодетных поторопили с заменой удостоверений



Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает троих и более ребятишек. Теперь он присваивается навсегда.



Региональный закон вскоре привели в соответствие с федеральным. В марте его подписал глава РБ Алексей Цыденов.



- Если раньше старший ребёнок достигал 18 лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, выступавшая на той сессии докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.



Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более детьми, включая усыновлённых и удочерённых. Они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. Выдавать такие начали с 1 сентября, но не всем сразу.



Недавно жители разных районов РБ начали интересоваться, нужно ли менять или продлевать документы. В Минсоцзащиты Бурятии отметили: старые пока остаются действительными. Однако семьям, где есть студенты до 23 лет, обучающиеся очно в техникуме или вузе, лучше поторопиться.



- Необходимо в ближайшее время обратиться в отдел социальной защиты населения и получить удостоверение федерального образца, – приводит ответ министерства «Бурятия-инфо.24/7».