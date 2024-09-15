В Улан-Удэ в чёртову пятницу пропало сразу несколько человек



Было в тот день и два случая так называемого обратного поиска, когда волонтёры, наоборот, выходят на связь с родными найденных. Один из них – 78-летний улан-удэнец, которого заметила на улице неравнодушная женщина. Дезориентированный пенсионер бродил там с утра и это насторожило жильцов соседнего дома. Люди выяснили, что он потерялся, не помнит, где живёт и сразу же сообщили об этом на экстренный номер «112».

На призыв о помощи откликнулся доброволец «ЛизаАлерт». На место приехали и сотрудники полиции, которые установили место жительства мужчины. Выяснилось, что оно совсем недалеко.



Нашёлся и сын дезориентированной 87-летней горожанки. Дежурный информационный координатор из Москвы сразу же установила её адрес, но волонтёрам не удалось дозвониться до человека, который в этот момент находился рядом. Тогда инфорги обратились в полицию и там подтвердили, что пенсионерка им знакома. К ней отправился участковый. В итоге женщину забрал сын.



Вечером добровольцы искали другого десятилетнего мальчика и 72-летнюю улан-удэнку. У последней – проблемы с памятью и она нуждается в медицинской помощи. Представители отряда сразу вышли на заявителей для уточнения всех деталей – это приметы, одежда, обстоятельства исчезновения и особенности здоровья. Параллельно старший инфорг начала подготавливать ориентировки и связалась с полицией.



В 20:57 в рабочем чате отряда объявили сбор на поиск. Поскольку пропавшие потерялись в одном районе, штаб организовали один. В 21:50 старший на месте раздала первые задачи – патруль, осмотр заброшенных зданий и опрос возможных свидетелей.



В 22:24 два добровольца при выполнении задачи нашли школьника и передали его родственникам. В 23:19 обнаружили и вторую исчезнувшую. Всего их искали 14 человек, которые прошли и проехали более 24 километров.



В «ЛизаАлерт» поблагодарили всех принявших участие в поисках, а также МВД Бурятии – за эффективное взаимодействие. А жителей республики призвали не проходить мимо дезориентированных граждан – возможно, им требуется помощь. Бесплатный звонок на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 поможет людям вернуться домой.

