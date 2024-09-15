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Лама из Бурятии рассказал о расплате за алчность

Лама из Бурятии рассказал о расплате за алчность
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Она может привести к потерям и лишениям

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал в своём telegram-канале о последствиях за привязанности и алчность. У такого человека в следующем перерождении, а при накоплении достаточного количества кармы – и в этой жизни – все блага, достаток, положение, силы и т. д. начнут неуклонно уменьшаться, утрачиваться и убывать.

- И не будет ни одного шанса, момента, чтобы что-то возрастало, увеличивалось, шло на поправку. Чем больше кармы алчности, тем быстрее всё станет пропадать и исчезать, – заявил Еши Намжил лама.

Ранее он писал, чем грозит распутство. А ещё Олег Намжилов предостерёг от воровства буддийских книг.

- Наше отношение к ним отразится на умственных и речевых способностях в этой жизни и в последующих перерождениях, – пояснил настоятель дацана. – Если в каком-либо тексте, книге, на клочке бумаги есть хотя бы одно слово, имеющее отношение к буддизму, а также Будда, символ или что-то иное, к ним следует относиться с большим уважением. Особенно нужно быть внимательным к книгам, ведь они окажут влияние – а может, даже сформируют наши будущие сознание и речь.

Нельзя брать книги грязными или дурно пахнущими руками. Не рекомендуется даже дышать на них.

лама буддизм

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