Лама из Бурятии рассказал о расплате за алчность

Она может привести к потерям и лишениям
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал в своём telegram-канале о последствиях за привязанности и алчность. У такого человека в следующем перерождении, а при накоплении достаточного количества кармы – и в этой жизни – все блага, достаток, положение, силы и т. д. начнут неуклонно уменьшаться, утрачиваться и убывать.
- И не будет ни одного шанса, момента, чтобы что-то возрастало, увеличивалось, шло на поправку. Чем больше кармы алчности, тем быстрее всё станет пропадать и исчезать, – заявил Еши Намжил лама.
Ранее он писал, чем грозит распутство
. А ещё Олег Намжилов предостерёг
от воровства буддийских книг.
- Наше отношение к ним отразится на умственных и речевых способностях в этой жизни и в последующих перерождениях, – пояснил настоятель дацана. – Если в каком-либо тексте, книге, на клочке бумаги есть хотя бы одно слово, имеющее отношение к буддизму, а также Будда, символ или что-то иное, к ним следует относиться с большим уважением. Особенно нужно быть внимательным к книгам, ведь они окажут влияние – а может, даже сформируют наши будущие сознание и речь.
Нельзя брать книги грязными или дурно пахнущими руками. Не рекомендуется даже дышать на них.
Дети будут изучать лишь его основы на уроках труда
Пустующий посёлок на севере республики упразднят
Хамбо Лама заявил, что этот вид спорта нужно пропагандировать
Документы нового образца советуют скорее получить семьям со студентами
Волонтёры искали детей и пожилых людей
В республике воцарилась настоящая осень
В республике взошла звезда Риха
Она помогала «миграционной» ОПГ
Шаманы попросили духов о благополучной зиме
Мужчина решил нажиться при фиктивной продаже квартиры
Они жалуются на холод в детсадах и школах
Некоторые из них уже сдают за 40 с лишним тысяч в месяц
За сутки она опустилась на 3 сантиметра
Его уже приобрели и установили
Её даже сравнили со стиральной доской