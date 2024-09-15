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Популярные турместа отпугивают жителей Бурятии из-за грязи и космических цен

Популярные турместа отпугивают жителей Бурятии из-за грязи и космических цен
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одно из них назвали «сплошной свалкой», а другое – «большим унитазом»

Недавно многие местные паблики облетел пост, посвящённый популярным в Бурятии местам отдыха. В нём раскритиковали Байкал и Тункинскую долину – и о Щучке не забыли. Автор публикации подробно объяснил, почему больше никогда туда не поедет. И начал со священного озера – а именно со здешних гостиниц, отелей и турбаз.

- Все номера там грязные и стоимость одного в сутки – 5000 рублей. Ни сервиса, ни питания. Отдых в палатках исключён – шум, гам, музыка, драки и пьяные морды. Весь берег – в туалетной бумаге и испражнениях, – гласит запись.
 
Тунка, по мнению анонима – одна сплошная свалка твёрдых бытовых отходов и мусорные кучи там «тянутся километрами».

- Гостевые дома – как везде. Всё убито, грязное бельё, грязные номера за 4-5 тысяч в сутки. И ещё берут деньги за то, что ходил по тропе посмотреть на ручей или искупаться в грязном горячем водоёме, – подчеркнул он. – Щучка – один большой унитаз. Весь день на берегу друг на друге сидят и по очереди ходят (по нужде – прим.) в озеро.
 
Досталось и курорту в одном из отдалённых районов, причём не только из-за космических цен.

- Дома – по 5500, номера – по 5000 рублей. И всё – из-за сарая два на два метра, где есть горячий родник и ещё лужа по колено с нелечебными термальными источниками. В номерах не пылесосят, полы грязные, белье – тоже. Питания нет, готовьте сами себе, а на общей кухне – антисанитария с тараканами, – говорится в посте.
 
Черноморское побережье, по мнению нашего земляка, тоже ничем не лучше. «Больше в Анапу ни ногой», – заверил он.

Неизвестный автор также сравнил отдых в Бурятии и в столице Приморья – естественно, не в пользу первой.

- Номер на первой линии за городом во Владивостоке – 2500 рублей в сутки. Утром встал, на балкон вышел и на море смотришь. Завтрак включён, уборка каждый день, чисто и уютно. Пляж песчаный, чистый, вода тёплая, по всему побережью тут и там рестораны, катер напрокат порыбачить – 3000 рублей, – отмечается в публикации. – Готовят тут же, на палубе всё, что наловили. Почему там в скромном загородном отеле чисто? Почему работает кухня и тебе подают завтрак, а на первом этаже постоянно работает ресторан с бизнес-ланчами? Почему убирают каждый день, каждый день меняют полотенца и туалетные принадлежности? Почему заменили постельное белье по первой просьбе?
 
В одном из гостевых домов на Байкале, в баргузинском селе Максимиха, по словам жителя республики, не оказалось даже туалетной бумаги и мыла, а из крана еле-еле бежала вода.

- Почему у нас везде грязно? Просто везде, во всех номерах и гостевых домах и даже в огромной Тункинской долине, – констатировал он. – Почему везде, куда ни кинь, нагрубят, нахамят и ничего не предложат? Почему везде умеют работать, а у нас – нет?
 
Многие интернет-пользователи с этим мнением согласились – мол, всё так и готовить еду в основном приходится самим. «Живём в 21 веке, а кажется, что остались в 19-м», – пишут посетители паблика.

- Во Владивостоке классный сервис и дешевле, чем у нас. И чистота везде. С пляжа каждое утро машинами увозят водоросли, которые штормом принесло. Мусора вообще нет, – высказалась одна из участниц сообщества.

Другие отметили: кто ищет хорошие места и приемлемые цены, тот всегда найдёт, да и с безобразием на местных базах отдыха они не сталкивались. А третьи заявили: если каждый бы за собой убирал и не свинячил, то и не было бы такого беспорядка на том же Байкале. И следующий комментарий – тому подтверждение.

- Был в этом году в Гремячинске. Еле нашёл туалет – и то платный и загаженный, который закрывается на ночь. Спросил у отдыхающих, куда они ходят по нужде – ответили, что в лес, – поведал ещё один подписчик.
туризм отдых Байкал Щучье озеро

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