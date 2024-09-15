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Снег и ветер: В Бурятии отменяется бабье лето

Снег и ветер: В Бурятии отменяется бабье лето
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В республике воцарилась настоящая осень

На Бурятию опять обрушилась непогода. В ближайшие пару дней холод и ветер в республике усилятся, а кое-где даже выпадет снег. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.

Днём 15 сентября синоптики обещают от +7 до +12 и лишь на востоке – до +17 градусов. Большинство районов накроют дожди, местами – сильные. В горах и вовсе пройдёт мокрый снег. Ветер северно-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-19 м/с. В Улан-Удэ – дождь и всего от +10 до +12. 

Ночью 16 сентября по Бурятии – от +2 до +7, где-то – от -5 до 0 градусов. В дневное время воздух прогреется до +8, +13, максимум – до +18. Возможен небольшой дождь, в горах – с мокрым снегом. На юго-западе и по крайнему северу – умеренные снегопады.  Утром – туманы. Ветер северно-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-17 м/с.

Бабье лето в 2024-ом оказалось непродолжительным – погода порадовала жителей республики теплом и солнцем только в начале месяца. Потом на смену им пришли ветер и заморозки.

Вообще по народному календарю, бабье лето делится на «молодое» (длится до 11-го числа) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По погоде в этот период можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима:

Если во время бабьего лета идут дожди, оставшаяся осень выдастся засушливой

Если дожди начинаются в первые дни бабьего лета, то и продлятся до его конца

Если в воздухе летает много паутинок, осень окажется тёплой и сухой, а зима – суровой

Молодое бабье лето дождливое – жди ненастья на старое
погода прогноз погоды

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