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В Бурятии экс-сотрудницу МВД осудили за служебный подлог и взятку

В Бурятии экс-сотрудницу МВД осудили за служебный подлог и взятку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она помогала «миграционной» ОПГ

В Гусиноозёрске вынесли приговор бывшему старшему инспектору отделения по вопросам миграции ОМВД России по Селенгинскому району. Её признали виновной в превышении должностных полномочий (по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и получении взятки (по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в январе 2023-го экс-сотрудник полиции проводила проверку соблюдения миграционного законодательства. Зная, что несколько иностранных граждан не проживают в Гусиноозёрске и не состоят в брачных отношениях с россиянам, она из корысти и иной личной заинтересованности внесла в документы заведомо ложные сведения, не отразив данные о фактическом отсутствии брачных отношений у иностранцев, а также сведения и об их фиктивной постановке на учёт по месту пребывания.
 
За это женщина получила подарки на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей, от одного из членов организованной группы, занимающейся преступной деятельностью в сфере миграции. В итоге мигрантам выдали разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

Преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

В итоге бывшей сотруднице миграционного отдела назначили наказание – 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Его отсрочили до тех пор, пока ребёнку женщины не исполнится 14 лет.

Кроме того, злоумышленнице на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, и лишили её специального звания «лейтенант полиции». Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

- По уголовному делу в отношении участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконной миграции, продолжается производство следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, – добавили в следкоме. 

Как сообщили в МВД по Бурятии, факты противоправных действий сотрудника подразделения по вопросам миграции выявили оперативники собственной безопасности МВД совместно с региональным управлением ФСБ России.

- Полицейский была уволена в апреле 2024 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, – рассказали в пресс-службе ведомства. 
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