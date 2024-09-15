В Бурятии экс-сотрудницу МВД осудили за служебный подлог и взятку



По данным следствия, в январе 2023-го экс-сотрудник полиции проводила проверку соблюдения миграционного законодательства. Зная, что несколько иностранных граждан не проживают в Гусиноозёрске и не состоят в брачных отношениях с россиянам, она из корысти и иной личной заинтересованности внесла в документы заведомо ложные сведения, не отразив данные о фактическом отсутствии брачных отношений у иностранцев, а также сведения и об их фиктивной постановке на учёт по месту пребывания.



За это женщина получила подарки на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей, от одного из членов организованной группы, занимающейся преступной деятельностью в сфере миграции. В итоге мигрантам выдали разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.



Преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



В итоге бывшей сотруднице миграционного отдела назначили наказание – 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Его отсрочили до тех пор, пока ребёнку женщины не исполнится 14 лет.



Кроме того, злоумышленнице на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, и лишили её специального звания «лейтенант полиции». Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



- По уголовному делу в отношении участников организованной группы, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконной миграции, продолжается производство следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, – добавили в следкоме.







Как сообщили в МВД по Бурятии, факты противоправных действий сотрудника подразделения по вопросам миграции выявили оперативники собственной безопасности МВД совместно с региональным управлением ФСБ России.



- Полицейский была уволена в апреле 2024 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, – рассказали в пресс-службе ведомства.



В Гусиноозёрске вынесли приговор бывшему старшему инспектору отделения по вопросам миграции ОМВД России по Селенгинскому району. Её признали виновной в превышении должностных полномочий (по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и получении взятки (по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса).