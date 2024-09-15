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В Бурятии все водоёмы стали целебными на несколько дней

В Бурятии все водоёмы стали целебными на несколько дней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике взошла звезда Риха

Каждое лето (как правило, в июле) наступает Пакшаг – семидневный период, когда озёра, реки, ручьи и вообще любые природные водоёмы становятся вредными и даже опасными. Поэтому буддийские астрологи не рекомендуют купаться в них, принимать ванны в источниках, собирать урожай и лекарственное сырьё, делать заготовки впрок и составлять сборы.

В противном случае можно получить ощутимый энергетический урон и вред. Возникает риск заболеть или попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию именно на воде.

Всё дело – в её отрицательной энергетике. В водоёмах «процветают» различные микроорганизмы. Кстати, немало несчастных случаев на них происходит именно в Пакшаг.

Однако есть и благоприятный период, когда реки и озёра, наоборот, полезны для здоровья. В этом году он начался 14 сентября, когда взошла особенная для буддистов звезда Риха (Рихи, Риши в переводе с санскрита – «святая»), и продлится неделю, до 20-го.

Как пояснили в центре Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинском дацане, в буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звёзд. Самые благоприятные дни для водных процедур ламы-астрологи ежегодно высчитывают по специальной книге Зурхай и именно их называют по имени звезды – Риха.

- Риху называют также звездой, дарующей очищение. Каждый год она выпадает на разные даты. Обычно наибольшей силой обладают семь дней, которые в 2024-ом приходятся на период с 14 по 20 сентября, – рассказали на официальном сайте Иволгинского дацана.

Верующим в это время советуют погружаться в реки и озёра (не купаться в них), пить воду из источников и умываться ею.

- В период Рихи планеты выстраиваются определённым образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоёмы. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле вытягивается всё самое плохое и негативное. Именно в такой момент с юга и восходит звезда. Считается, что она состоит из мифических драгоценностей «кетака». Свет Рихи, падая на воду, придает ей восемь качеств – делает прохладной, вкусной, лёгкой, мягкой, чистой, без примесей и не вредящей желудку и горлу. А ещё она обретает освященность, то есть очищается от нечистот и ядов.

Звезда Риха воплощает в себе силу благословения всех святых архатов, когда-либо существовавших во Вселенной. Особенно полезна в эту неделю вода из аршанов. Сила, которая содержится в них, увеличивается в несколько сотен раз.

Тем не менее, жителей республики всё же призывают не забывать правила безопасности и трезво относиться к понятию «польза». «Погружение на длительное время даже в эти полезные для купания дни в холодную по-осеннему воду может дать обратный результат», – предупреждают в дацане.

буддизм Иволгинский дацан

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