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Врач из Тюмени спасла путешественницу из Улан-Удэ

Врач из Тюмени спасла путешественницу из Улан-Удэ
Общество,  Фото: Тюменская станция скорой медицинской помощи
Аллергический приступ произошёл в поезде

Врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Марина Бушмакина в поезде спасла жизнь жительнице Улан-Удэ, у которой случилась сильнейшая аллергическая реакция. Историю спасения опубликовали на странице больницы в соцсети.

История произошла 10 июля после долгожданного путешествия по Байкалу. При покупке билетов врач указала, что она медицинский работник и в случае необходимости сможет оказать первую помощь. Врач возвращалась домой, а её уже ждали на вокзале в Слюдянке, где стоянка была всего три минуты.

– Я не успела занести свои вещи в вагон, как меня попросил пройти к женщине, у которой произошла острая аллергическая реакция. До следующей остановки ещё 3 часа, а у неё отёк Квинке и крапивница. На коже зудящие красные волдыри, в горле – ком, и поэтому ей трудно дышать и глотать. Причины, спровоцировавшие такую реакцию организма, женщина не знала, такое с ней приключилось впервые, - вспоминает Марина Бушмакина.

С собой у врача был самый минимальный набор первой помощи, в котором не оказалось лекарств от аллергии. У соседки по купе, имеющей хроническое заболевание, нашёлся гормональный препарат в ампулах и шприцы. Медик ввела лекарство, и состояние женщины улучшилось: зуд прошёл, пятна стали менее выраженными и отёк спал.

Через три часа в Иркутске бригада скорой медицинской помощи, вызванная начальником поезда, осмотрела пациентку и оказала всю необходимую помощь. Ехать в больницу женщина отказалась, чтобы не расставаться с семьёй и не терять билет.

– Успокаивало её то, что медики скорой оставили необходимые препараты, плюс я оставалась с ней рядом до конца пути: утром, в обед и вечером проведывала и интересовалась её самочувствием. Она с мужем и двумя детьми путешествовала из Улан-Удэ до Новосибирска, а я возвращалась в Тюмень, – уточняет медик Марина Бушмакина.

Медик признается, что проводники её всегда встречают радушно и говорят примерно одну и ту же фразу: «Слава богу, что вы с нами! Можно спокойно ехать». А она в ответ всегда интересуется, есть ли в поезде аптечка. Сама она всегда возит с собой минимальный набор первой помощи: противовирусные, от температуры, поноса, от рвоты, обезболивающие, перевязочный материал.


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