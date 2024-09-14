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В Забайкалье прибыла чудотворная Казанская икона Божией Матери

В Забайкалье прибыла чудотворная Казанская икона Божией Матери
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Затем икона отправится в Бурятию

В ночь на 14 сентября в аэропорт Читы из Владивостока прибыл рейс, на борту которого в Забайкалье доставлена икона, перед которой молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский накануне штурма Китай-города и освобождения Москвы. Святыню встретили священнослужители, а также вице-премьеры правительства Забайкалья Николай Захаров и Алексей Гончаров.

Икону доставили в Забайкалье по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе, который стартовал 5 мая в Москве.

- Благодарю организаторов Всероссийского молебна о Победе за возможность для православных Забайкалья поклониться иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших бойцах, чтобы они вернулись домой с Победой, которую они приближают с каждым днём, - написал в своём телеграм-канале глава Забайкалья Александр Осипов.

Ночью 14 сентября образ древнего Московского списка Казанской иконы Божией Матери отправится в Нерчинск, где в 8:00 в Кафедральном соборе Воскресения Христова пройдёт Божественная литургия. В субботу же, в 16:45 святыню встретят в Чите, в 17:00 в Казанском кафедральном соборе начнётся всенощное бдение. 15 сентября в 9:00 состоится Божественная литургия и далее крестный ход по улицам Читы. Далее с 12:00 до 17:00 – поклонение чудотворной иконе с чтением Акафиста. После 17:00 пройдёт всенощное бдение, сообщили в пресс-службе регионального правительства.


Чудотворная икона была принесена в 50 епархий Русской Православной Церкви. За это время свыше 800 тысяч верующих поклонились святыне и приняли участие во Всероссийском молебне о Победе. Как рассказал сопровождающий икону протоиерей Владимир Семиндяев, после Забайкальского края реликвия отправится в Томск.

- У нас получается такая вахта, по две недели. Я сопровождаю икону из Южно-Сахалинска, потом был Владивосток и вот третий город Чита. Моя вахта такова, что я сопровождаю икону до Томска, — рассказал Владимир Семиндяев.

Он также добавил, жители каждого города активно приходили на Богослужения, а во Владивостоке, по его словам, к иконе выстроилась километровая очередь — поток людей был нескончаемый.

Обретённый чудотворный Казанский образ Божией Матери датирован 1580 годом. Искусствоведы точно определили, что эта икона — тот самый образ, с которым князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин освободили Московский Кремль и изгнали польских захватчиков, положив конец Смутному времени.

После Забайкалья икона отправится в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», торжественная встреча иконы состоится в Одигитриевском соборе 16 сентября в 7 часов утра.

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Забайкальский край религия

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