В Бурятии осуждённый, состоящий на учёте, открыл СТО

В это ему помогли сотрудники УФСИН и соцзащиты
Осуждённый, состоящий на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, открыл собственную СТО. В этом ему помогли сотрудники инспекции Селенгинского района совместно с представителями отдела социальной защиты населения.
Он заключил социальный контракт на сумму более 300 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на открытие собственной автомастерской.
Также, совместно с руководством Гусиноозерского энергетического техникума, была оказана помощь в получении среднего профессионального образования несовершеннолетнему осуждённому, который также состоит на учёте инспекции.
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